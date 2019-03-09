يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب| تابع أهم مباريات دوري أبطال أفريقيا

سوف يواجه النادي الأهلي اليوم، نظيره فيتا كلوب من جمهورية الكونغو، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٥ للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، و في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت السعودية .

وسوف تُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق الكبير محمد الكواليني.

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وقد غاب هشام محمد لاعب النادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة، وقد اكتفت الاعبين بتدريبات استشفائية في صالة الألعاب الرياضية في فندق إقامة البعثة.

وقد إشتكي هشام محمد، من آلام في باطن الركبة، وهو الأمر الذي جعل الجهاز الفني بتحديد برنامج خاص له، حتى لا تتزايد الآلام التي تهدد مشاركته في المواجهة أمام فيتا كلوب .