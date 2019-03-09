القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 وترددها...

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا، يبحث عنها الكثير، حيث من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجورماهيا مساء غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
مباراة الزمالك وجورماهيا
يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 جولات يث تعادل الزمالك في مباراتين وفاز في واحدة، ويسعى أبناء ميت عقبة في تلك المباراة للفوز بالنقاط الثلاثة من أجل العودة مجدداً للمنافسة، وذلك بعدما خسر في مباراة الذهاب أمام جورماهيا.
أما فريق جورماهيا الكيني فهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، حيث يدخل المباراة من أجل الفوز ببطاقة التأهل، حيث أنه فاز في المباراتين اللاتي خاضهما حتى الآن.
موعد مباراة الزمالك وجورماهيا
وستنطلق صافرة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا
والآن نضع بين أيديكم القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة كأس الكونفدرالية 2019 وترددها على الأقمار الصناعية المختلفة:
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|القطبية
|معدل الترميز
|قناة ARENA SPORT
|Eutelsat
|11512
|عمودي
|3000
|قناة DUHOK HD
|NSS 57°E
|11188
|عمودي
|1774
|قناة CBC SPORT HD
|AzerSpace 46°E
|11135
|أفقي
|27500
|قناة Idman
|AzerSpace 46°E
|11169
|أفقي
|20400
|قناة IRIB Varzesh
|ARABSAT
|11881
|أفقي
|27500
|قناة Iran 3
|Intelsat 902
|11555
|عمودي
|3000
|قناة Rah-e-Farda
|Afghansat 1
|11293
|عمودي
|27500
|قناة AZ Tv
|AzerSpace 46°E
|11169
|أفقي
|20400
|قناة 3 Sport
|Afghansat 1
|11293
|أفقي
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا
كما ستذاع المباراة على قناة نايل سبورت الأرضية، وقناة bein SPORTS HD1 بتعليق علي محمد علي.