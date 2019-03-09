القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 وترددها...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا، يبحث عنها الكثير، حيث من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجورماهيا مساء غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

مباراة الزمالك وجورماهيا

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 جولات يث تعادل الزمالك في مباراتين وفاز في واحدة، ويسعى أبناء ميت عقبة في تلك المباراة للفوز بالنقاط الثلاثة من أجل العودة مجدداً للمنافسة، وذلك بعدما خسر في مباراة الذهاب أمام جورماهيا.

أما فريق جورماهيا الكيني فهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، حيث يدخل المباراة من أجل الفوز ببطاقة التأهل، حيث أنه فاز في المباراتين اللاتي خاضهما حتى الآن.

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موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

وستنطلق صافرة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

والآن نضع بين أيديكم القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة كأس الكونفدرالية 2019 وترددها على الأقمار الصناعية المختلفة:

اسم القناة القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز قناة ARENA SPORT Eutelsat 11512 عمودي 3000 قناة DUHOK HD NSS 57°E 11188 عمودي 1774 قناة CBC SPORT HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500 قناة Idman AzerSpace 46°E 11169 أفقي 20400 قناة IRIB Varzesh ARABSAT 11881 أفقي 27500 قناة Iran 3 Intelsat 902 11555 عمودي 3000 قناة Rah-e-Farda Afghansat 1 11293 عمودي 27500 قناة AZ Tv AzerSpace 46°E 11169 أفقي 20400 قناة 3 Sport Afghansat 1 11293 أفقي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

كما ستذاع المباراة على قناة نايل سبورت الأرضية، وقناة bein SPORTS HD1 بتعليق علي محمد علي.