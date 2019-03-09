هاري كين يعادل صلاح ويشعل الصراع على ’’هداف البريميرليج‘‘

كتب: ضياء السقا
تلقى توتنهام خسارة مفاجئة على يد مضيفه ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
وسجل هدفي ساوثهامبتون يان فاليري، وجيمس وارد، فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد.
وبذلك رفع كين رصيده من الأهداف لـ17 هدفا، متساويا مع محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليج، فيما يتصدر الترتيب سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بـ18 هدفا.
وتوقف رصيد توتنهام عند 61 نقطة، في المركز الثالث، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده لـ30 نقطة في المركز الـ16.
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