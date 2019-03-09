بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × فيتا كلوب

كتب: ضياء السقا
يستضيف فيتا كلوب الأنجولي، الأهلي، في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الشهداء بكينشاسا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الأنجولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة، وتلقى خسارة من نفس الفريق، بهدف دون رد في الجولة الرابعة.
ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه سيمبا بـ6 نقاط، ثم شبيبة الساورة بـ5 نقاط، وأخيرا فيتا كلوب الكونغولي بـ4 نقاط.
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