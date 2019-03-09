حارس فيتا كلوب يمنع صاروخة مروان محسن من الوصول للشباك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تصدى حارس مرمى فيتا كلوب، لكرة صاروخية خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، بالجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ومع حلول الدقيقة 63 سدد المهاجم مروان محسن كرة صاروخية أرضة، لكن الحارس تصدى لها ببراعة وبعدها عن الشباك لتستمر النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب برصيد 4 نقاط وذلك قبل جولتين من النهاية، ويسعى الأحمر لحصد النقاط كاملة من أجل التأهل رسمياً لربع النهائي.
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