تقرير.. 4 نقاط تمنح الزمالك التفوق على جور ماهيا.. دافع البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

يستقبل الزمالك غدًا الأحد فريق جور ماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات من الكونفيدرالية، ويأمل في تحقيق الفوز من أجل البقاء بقوة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لربع النهائي.

ويمتلك الزمالك 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، وفي المقابل يمتلك جور ماهيا 6 نقاط في المركز الثاني.

دافع البقاء

بالرغم من أن الزمالك لا يمتلك رفاهية فقد نقاط أمام جور ماهيا لكنه في الوقت ذاته يمكنه من خلال تحقيق الفوز أن يصل إلى 8 نقاط ويحتل الصدارة في حالة خسارة نصر حسين داي من بترو أتليتكو.

قد يمثل وجود خيار واحد وهو تحقيق الفوز عبئًا على الزمالك، لكنه في الوقت ذاته سيبعد الفريق عن التفكير في أكثر من خيار ويجعل الهدف ثابت بالنسبة للفريق، أمرًا بعيدًا عن أن تشتيت ذهني.

البحث عن انتصار معنوي

يمتلك الزمالك الدافع المعنوي لتحقيق الفوز على جور ماهيا تحديدًا كونه الفريق الوحيد الذي تمكن من تسجيل 4 أهداف في مرماه خلال الموسم الحالي.

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الخسارة التي تعرض لها الزمالك في كينيا ستكون سببًا في زيادة الدوافع بالنسبة للفريق من أجل رد الهزيمة للضيوف في مباراة الأحد.

غيابات جور ماهيا

يعاني جور ماهيا من غياب عنصرين عن صفوف الفريق حيث يعاني دينس أوليتش الذي أحرز هدف في مباراة الجولة الأولى بين الفريقين من إصابة.

وأعلن جور ماهيا أيضًا أن الأوغندي شفيق باتامبوز مدافع الفريق لن يتواجد في المباراة التي ستقام غدًا الأحد أمام الزمالك.

سلبية جور ماهيا

يعاني جور ماهيا خلال كافة المباريات التي لعبها خارج ملعبه الموسم الحالي من عدم القدرة على تحقيق الفوز سواء في دوري أبطال إفريقيا أو بعدما توجه للكونفيدرالية.

ولعب الأهلي 5 مباريات خارج ملعبه على المستوى الإفريقي خلال الموسم الحالي، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي فوز وتعادل في مباراة واحدة.