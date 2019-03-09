حارس فيتا كلوب يتعملق أمام تسديدة مزدوجة من لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تقمص حارس مرمى فيتا كلوب دور البطولة، خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، بالجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الدقيقة 46 هجمة خطيرة للأهلي، بعد عرضية من الجانب الأيمن وصلت لجونيور أجايي والذي حولها برأسه لكن حارس فيتا كلوب تصدى لها ببراعة، لتصل بعدها إلى كريم وليد"نيدفيد" أمام المرمى وسددها لتجد أيضا الحارس لها بالمرصاد.

وبعد التصدي الرائع من حارس مرمى فيتا كلوب سقط اللاعب داخل منطقة الجزاء ودخل الجهاز الطبي لفريقه للاطمئنان عليه، لكنه أكمل بعدها المباراة بشكل طبيعي.

الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب برصيد 4 نقاط وذلك قبل جولتين من النهاية، ويسعى الأحمر لحصد النقاط كاملة من أجل التأهل رسمياً لربع النهائي.