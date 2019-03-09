خروج خاطيء للحارس لطفي.. والقائم يتعاطف مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كاد علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، يكلف فريقه هدفا قبل صافرة نهاية الشوط الأول أمام فيتا كلوب، في لقاء ضم منافسات الجولة قبل الأخيرة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وخرج حارس الأهلي بشكل خاطيء في عرضية مع حلول الدقيقة 45، ليفشل في امساكها لتصل للاعب فيتا كلوب الذي سدد كرة واصطدمت بالقائم، الذي تعاطف مع الفريق الضيف.
الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب برصيد 4 نقاط وذلك قبل جولتين من النهاية، ويسعى الأحمر لحصد النقاط كاملة من أجل التأهل رسمياً لربع النهائي.
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