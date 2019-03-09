خروج الشناوي مصابًا أمام فيتا كلوب ودخول لطفي بدلا منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خرج محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام فيتا كلوب، في لقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحاول حارس الأهلي مواصلة اللقاء والتحامل على نفسه، لكنه لم يتمكن وقرر الخروج ليحل بدلا علي لطفي منه في الدقيقة 24.

ويحل الأهلي ضيفا، مساء اليوم السبت، على نظيره فيتا كلوب في الكونغو ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب برصيد 4 نقاط وذلك قبل جولتين من النهاية، ويسعى الأحمر لحصد النقاط كاملة من أجل التأهل رسمياً لربع النهائي.