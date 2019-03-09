سقوط حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب في أرض الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سقط الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في أرض ملعب اللقاء، بعدما احتك به لاعب الفريق صاحب الأرض بدون قصد، ليتوقف بعدها اللعب للاطمئنان على حالة الحكم.

وشهدت الدقيقة 7 من مواجهة الأهلي وفيتا كلوب بملعب الشهداء، سقوط حكم اللقاء ، بعدما "لكمة" بالمرفق قامها بها لاعب فيتا كلوب، لكنه لم يستمر هذا لوقت طويل، ليقف بعدها على قدماه ويكمل إدارة المباراة.

ويحل الأهلي ضيفا، مساء اليوم السبت، على نظيره فيتا كلوب في الكونغو ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب برصيد 4 نقاط وذلك قبل جولتين من النهاية، ويسعى الأحمر لحصد النقاط كاملة من أجل التأهل رسمياً لربع النهائي.