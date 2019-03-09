بالفيديو.. هاري كين يعادل محمد صلاح في صراع الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
عادل هاري كين مهاجم توتنهام الانجليزي، منافسه المصري محمد صلاج جناح ليفربول في صراع هدافي الدوري الانجليزي.
وأحزر هاري كين الهدف رقم 17 في الدوري خلال الموسم الحالي، أمام ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري.
ويبقى لمحمد صلاح التفوق على كين في صناعة الأهداف حيث أنه صنع 7 أهداف، وفي المقابل صنع هاري كين 4 فقط.
ووصل هاري كين بهذا الهدف إلى 200 هدفًا في مسيرته الاحترافية مع توتنهام والمنتخب الانجليزي.
ويتصدر مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ترتيب هداف الدوري الانجليزي برصيد 18 هدفًا.
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