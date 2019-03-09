محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:
قال رئيس الزمالك، إن الحديث عن تأجيل مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب بالدوري سيكون بعد مباراة جور ماهيا.
وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل مباراة المقاولون والزمالك بالجولة 25 من عمر الدوري لتقام يوم الخميس المقبل.
وأعلن رئيس الزمالك رفضه خوض المباراة بسبب ضغط المباريات لفريقه في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال رئيس النادي من خلال تصريحات اليوم السبت على هامش تواجده في اتحاد الكرة للحديث بشأن هذه المباراة: "لا حديث عن تأجيل المباراة إلى بعد مواجهة جور ماهيا."
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جور ماهيا يوم الأحد لحساب الجولة 5 بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: لن أتحدث عن مباراة المقاولون الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.