رئيس الزمالك: لن أتحدث عن مباراة المقاولون الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

قال رئيس الزمالك، إن الحديث عن تأجيل مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب بالدوري سيكون بعد مباراة جور ماهيا.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل مباراة المقاولون والزمالك بالجولة 25 من عمر الدوري لتقام يوم الخميس المقبل.

Advertisements

وأعلن رئيس الزمالك رفضه خوض المباراة بسبب ضغط المباريات لفريقه في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال رئيس النادي من خلال تصريحات اليوم السبت على هامش تواجده في اتحاد الكرة للحديث بشأن هذه المباراة: "لا حديث عن تأجيل المباراة إلى بعد مواجهة جور ماهيا."

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جور ماهيا يوم الأحد لحساب الجولة 5 بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.