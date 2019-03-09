شوبير يغادر اجتماع اتحاد الكرة بسبب وعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): غادر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة اجتماع الجبلاية مساء اليوم السبت بعد تعرضه لوعكة صحية. وأفاد مراسل الخليج 365 أنه تم نقل شوبير إلى أحد المستشفيات القريبة من مقر اتحاد الكرة لتلقي الرعاية اللازمة. وعانى شوبير من الضغط العالي مما استلزم نقله للمستشفى للخضوع للفحوصات الطبية. يذكر أن اتحاد الكرة عقد اجتماعا لمناقشة بعض الملفات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر.

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