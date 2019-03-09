مباشر دوري الأبطال.. فيتا كلوب 0 - 0 الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة فيتا كلوب والأهلي في المباراة التي تقامعلى ملعب "الشهداء" ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن سيمبا التنزاني، كما يتواجد شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويتذيل فيتا كلوب ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم التأهل رسميًا دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام شبيبة الساورة والتي من المقرر أن تقام بمصر.

تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي - محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول - عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجايي - مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي- أحمد حمودي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - حسين الشحات - أحمد فتحي - رامي ربيعة.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الثانية من بداية المباراة كانت ستشهد هدف لصالح الأهلي عن طريق كريم نيدفيد الذي انفرد بمرمى الفريق الكونغولي بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر لكن مدافع فيتا يتدخل في الوقت المناسب ويحول الكرة لركنية لتمر بجوار القائم.

وكاد الأهلي في الدقيقة 12 أن يسجل الهدف الأول بمساعدة من أصحاب الأرض بعد كرة حاول مدافع فيتا أن يشتتها تصل بالخطأ لحارس المرمى الذي يحول الكرة لركنية.

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وشهدت الدقيقة 23 مغادرة محمد الشناوي ملعب المباراة بسبب الإصابة في القدم ليحل بدلا منه الحارس الثاني علي لطفي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حرم القائم فرصة هدف مؤكد لصالح فيتا بعد كرة رأسية لكن يتدخل دفاع الأهلي ويبعد الكرة للخارج.

وفي الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني سدد ناصر ماهر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يبعدها حارس فيتا ثم تعود الكرة لمروان محسن الذي يمرر عرضية رائعة تصل لأجايي الذي يسدد نحو المرمى يبعدها حارس فيتا مجددًا قبل أن يعود كريم نيفيد ليسدد من أمام المرمى لكن حارس فيتا يتدخل للمرة الثالثة ويبعد الكرة مرة أخرى.

خطورة الأهلي تواصلت حيث أتيحت فرصة للتونسي علي معلول في الدقيقة 52 الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن تصل عند حارس فيتا المتألق.

وفي الدقيقة 63، أبعد حارس فيتا كلوب تسديدة قوية من جانب مروان محسن الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 70 أجرى لاسارتي المدير الفني للأهلي تبديل ثاني بخروج مروان محسن ليحل بدلا منه المغربي وليد أزارو.

وقبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة عاد لاسارتي لاستخدام ورقة جديدة من مقاعد البدلاء بدخول حسين الشحات بدلا من رمضان صبحي.

وفي الدقيقة 82 أهدر حسين الشحات فرصة هدف للأهلي بعد تمريرة رائعة من معلول يسددها الشحات من داخل منطقة الجزاء لكن حارس فيتا يتألق ويتصدى للكرة بنجاح.

ووجه توسيلا كوسيندا لاعب فيتا كلوب ضربة قوية للأهلي في الدقيقة 84 بعدما سجل هدف فيتا الأول من تسديدة ترتطم في محمد هاني وتتحول الكرة لهدف وسط متابعة من علي لطفي.