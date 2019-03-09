إيبار يتعادل مع ألافيس ويحرمه الصعود إلى مراكز الأبطال

خيم التعادل 1 – 1 على المباراة التي جمعت ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه إيبار يوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ألافيس بهدف سجله تاكاشي إينوي في الدقيقة 58 وتعادل إيبار عن طريق مارك كاردونا في الدقيقة 71.

ورفع ألافيس رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس كما رفع إيبار رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، الذي يواجه أشبيلية يوم الأحد.