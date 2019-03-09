برايتون ينتزع فوزاً صعباً من كريستال بالاس

انتزع برايتون فوزا صعبا من مضيفه كريستال بالاس 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل هدفي برايتون غلين موراي وأنتوني نوكيارت في الدقيقتين 19 و74، فيما سجل هدف كريستال بالاس الحيد لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 50 من ركلة جزاء. ورفع برايتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف كريستال بالاس الذي توقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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