ليفاندوفسكي يدخل تاريخ الدوري الألماني

أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه بايرن ميونخ في مباراته أمام فولفسبورغ.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه رقم 196 في الدوري الألماني بعدما كان متعادلا مع كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن بـ195 هدفا قبل أسبوع. وكان بيتزارو (40 عاماً) أصبح أكبر لاعب في البوندسليغا يسجل أهدافا بعدما سجل آخر أهدافه أمام هيرتا برلين.

ويعد الزمن في صالح ليفاندوفسكي (30 عاماً) لزيادة رصيده من الأهداف ليتفوق على بيتزارو في المنافسة القائمة بينهما. وسجل ليفاندوفسكي 122 هدفا مع بايرن ميونخ، علما بأنه سجل 74 هدفا مع بوروسيا دورتموند.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة هدافي بايرن ميونخ عبر التاريخ خلف كارل هاينز رومينيغه الذي سجل 162 هدفا وجيرد مولر الذي سجل 365 هدفا.