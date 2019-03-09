ساوثهامبتون يصعق توتنهام بثنائية فاليري ووارد – براوز

فقد فريق توتنهام ثلاث نقاط غالية في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته على يد مضيفه ساوثهامبتون 1 – 2 يوم السبت في المرحلة الثلاثين.

وفي باقي المباريات فاز كارديف سيتي على ضيفه وست هام يونايتد 2 – صفر وبنفس النتيجة فاز بورنموث على مضيفه هدرسفيلد تاون وفاز ليستر سيتي على ضيفه فولهام 3 – 1 ونيوكاسل يونايتد على ضيفه إيفرتون 3 – 2 وبرايتون على مضيفه كريستال بالاس 2 – 1.

وعلى استاد سانت ميريز تقدم توتنهام بهدف عن طريق هاري كين في الدقيقة 26 ولكن ساوثهامبتون رد بهدفين دونهما، يان فاليري وجيمس وارد في الدقيقتين 76 و81.

وتوقف رصيد توتنهام عند 61 نقطة في المركز الثالث ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.

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وعلى استاد كارديف سيتي سجل ديفيد هويليت وفيكتور كاماراسا هدفي الفوز لكارديف في شباك وست هام في الدقيقتين الرابعة و52. الفوز رفع رصيد كارديف إلى 28 نقطة في المركز الثامن عشر وتجمد رصيد وست هام عند 39 نقطة في المركز التاسع. كما تغلب بورنموث على مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدفين دون رد سجلهما، كاليوم ويلسون ريان فراسير في الدقيقتين 20 و67. ورفع بورنموث رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر وظل هيديرسفيلد في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

واقتنص ليستر سيتي فوزا غاليا من ضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل يوري تيليمانس وجيمي فاردي بواقع هدفين أهداف الفوز لليستر في الدقائق 21 و78 و86 وتكفل فلويد أييتي بالهدف الوحيد لفولهام في الدقيقة 51. الفوز رفع رصيد ليستر إلى 38 نقطة في المركز العاشر وظل فولهام في المركز الثاني من القاع برصيد 17 نقطة.

واقتنص نيوكاسل يونايتد فوزا ثمينا من ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر. وانتهى الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدفين حملا توقيع دومينيك كالفيرت ليوين وريتشاردليسون دي أندرادي في الدقيقتين 18 و32.

وفي الشوط الثاني رد خوسيه سولومون روندون بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 65 وتكفل أيوزي بيريز بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 81 و84.