بايرن يسحق فولفسبورغ بسداسية ويتصدر بفارق الأهداف

انتزع فريق بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” بعد فوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 6 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري.

كما انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من ضيفه شتوتغارت 3 – 1 لكن هذا الفوز لم يكن كافيا للحفاظ على الصدارة. وفي بقية مباريات هذه الجولة فاز فرايبورغ على هيرتا برلين 2 – 1 وتعادل لايبزيغ مع ضيفه أوغسبورغ سلبيا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تلاعب نجوم بايرن ميونخ بلاعبي فولفسبورغ وتغلبوا عليهم 6 – صفر. وسجل أهداف بايرن ميونخ سيرج نابري في الدقيقة 34 وروبرت ليفاندوفسكي، هدفين، في الدقيقتين 37 و85 وخاميس رودريغيز في الدقيقة 52 وتوماس مولر في الدقيقة 76 وجوشوا كيميتش في الدقيقة 82.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيده فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، انتزع بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من ضيفه شتوتغارت 3 – 1. وتقدم بوروسيا بهدف سجله ماركو رويس في الدقيقة 62 نمن ركلة جزاء وتعادل مارك أوليفيه كيمب لشتوتغارت في الدقيقة 71 وأضاف باكو ألكاسير الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 84 قبل أن يسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 57 نقطة، لكن هذا الفوز لم يكن كافيا للحفاظ على الصدارة ليتراجع بفارق الأهداف خلف بايرن ميونخ، في المقابل توقف رصيد شتوتغارت عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب وارزوالد ستاديون، فاز فرايبورغ على ضيفه هيرتا برلين 2 – 1. وسجل هدفي فرايبورغ نيلز بيترسن في الدقيقة 27 وتعادل وداد إيبيشيفيتش لهيرتا برلين في الدقيقة 76، إلا أن إيبيشيقيتش سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80 ليمنح الفوز لفرايبورغ.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام ماينز الذي يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، فشل فريقا لايبزيغ وأوغسبورغ في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليتعادلا سلبيا وليحصل كل منهما على نقطة. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.