جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جورماهيا

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. وشهدت القائمة تواجد محمود عبدالمنعم كهربا، بعد رفع عقوبة الإيقاف عنه، عقب واقعة البصق على الجماهير. وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمي : عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش . Advertisements في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – محمود الونش – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد عنتر – ابراهيم حسن – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم كهربا -ايمن حفني – احمد مدبولي – احمد زيزو في خط الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد

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