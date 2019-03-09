أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء اليوم، على ملعب الشهداء. وجاء التشكيل الأساسي للمباراة الأهلي. محمد الشناوي في حراسة المرمى. خط الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية -كريم نيدفيد – ناصر ماهر – أجاي – رمضان صبحي. Advertisements الهجوم: مروان محسن. ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا واستبعد لاسارتي الثلاثي، إسلام محارب ومحمود وحيد وهشام محمد. فيما جاءت مقاعد بدلاء الفريق الأحمر كالتالي: حمودي – ياسر إبراهيم – ازارو – علي لطفي – الشحات – فتحي – ربيعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي ودكة بدلائه أمام فيتا كلوب ولاسارتي يستبعد 3 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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