بالوتيلي يحسم مصيره مع مارسيليا

عبّر المهاجم الايطالي المشاكس ماريو بالوتيلي عن رغبته في البقاء مع فريقه الحالي مارسيليا، في مقابلة لصحيفة لا بروفنس اليوم السبت، ملمحاً في الوقت ذاته إلى احتمال عدم رحيله عنه حتى لو لم يتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعنونت الصحيفة الصادرة في مارسيليا “أرغب في البقاء مع مرسيليا”، مضيفاً على لسان اللاعب: “عقدي ينتهي نهاية الموسم الحالي.. لاحقاً سندخل بمناقشات.. قلت لمدير أعمالي إني سعيد هنا، وأريد البقاء”.

وتابع “سوبر ماريو” قائلاً: “أرغب في البقاء هنا، وأريد البقاء.. لاحقاً الأمر مختلف إذا خضت دوري أبطال أوروبا أو يوروبا ليغ.. لهذا السبب أريد أن افعل المستحيل لاحتلال المركز الثاني أو الثالث في الدوري”.

وحقق مارسيليا انتعاشة في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ انضمام بالوتيلي إليه قادماً من جاره نيس الذي سيستضيفه الأحد ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري، فتقدم إلى المركز الرابع محققاً أربعة انتصارات مع “بالو” مقابل خسارة وتعادل.

بدوره، يبدو أن بالوتيلي استعاد مهاراته التهديفية بعدما سجل في مرمى سانت إتيان في الجولة السابقة هدفه الرابع في مباراته السادسة بقميص فريقه الجديد، وبات أول لاعب يهز الشباك في مبارياته الثلاث الاولى في “فيلودروم” في الدوري منذ العاجي إبراهيم باكايوكو الذي حقق هذا الإنجاز بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 1999.

وتأكيداً على صعوبة الفترة التي مر بها مع فريقه السابق، قال: “لم أعد افكر بنيس خلال الأشهر الخمسة الأولى للموسم، لم أكن في نيس، مرسيليا يشبه قليلاً نابولي في إيطاليا”.

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وتابع اللاعب الدولي الايطالي: “لو نتحدث عن الجماهير، الحرارة، فيلودروم هو إلى حد ما مثل مدرجات ملاعب نابولي، بشيكتاش وغلطة سراي (ناديان كبيران في تركيا)، مثل هذه الملاعب نادرة، لا يوجد منها إلا ثلاثة أو أربعة في العالم”.

وأردف: “بالنسبة إلي مارسيليا هو أكبر ناد في فرنسا، مانشستر يونايتد النجليزي يستحق (التأهل) إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. لكن باريس سان جرمان من الأندية القوية”.

واستدرك المشاكس الإيطالي ليقول: “كلا، ليس فريقاً قوياً، بل يملك لاعبين أقوياء، والأمر مختلف.. ليس لدي أي شيء ضده، لكن أفضل أن يفوز يونايتد”، في إشارة إلى تأهل مانشستر يونايتد على حساب النادي الباريسي بعدما قلب تأخره على أرضه في مباراة الذهاب 0-2 إلى فوز مستحق في بارك دي برانس 3-1 إياباً.

وأعاد تألق بالوتيلي اهتمام مدرب منتخب الإيطالي روبرتو مانشيني به، وسيتواجد في مدرجات ملعب فيلودروم الأحد لمراقبته، في وقت ما زال “سوبر ماريو” يحلم بارتداء قميص الـ “سكوادرا أتزورا”.

وقال في هذا الصدد: “بالنسبة إلي، المنتخب هو الأهم.. بالطبع أريد المشاركة في كأس أمم أوروبا (2020)، وهذا أمر طبيعي.. لكن حالياً أركز اهتمامي على أدائي مع مارسيليا.. في حال حصل ذلك (العودة إلى المنتخب)، سيكون جيداً”.