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شاهد.. أتلتيكو مدريد يتخطى ليجانيس بصعوبة في الدوري الإسباني

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تمكن فريق أتلتيكو مدريد من الفوز على ليجانيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار مباريات الاسبوع الـ 27 من الدوري الاسباني.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ساؤول نيجويز، بعد أن احتسم حكم المباراة ركلة جزاء للأتلتي سددها نيجويز ولكن تصدى لها حارس ليجانيس، قبل أن تعود الكرة إلى اللاعب ليتابعها في

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المرمى معلناً عن الهدف الوحيد.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 56 نقطة في المركز الثاني، منتظراً تعثر اليوم أمام رايو فاليكانو، ليقلص فارق النقاط مع الفريق الكتالوني.

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بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 33 في المركز الـ 13.

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