هاري كين يعادل محمد صلاح بهدافي الدوري الإنجليزي

عادل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، محمد صلاح نجم ليفربول في هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في شباك ساوثهامبتون والتي انتهت بسقوط السبيرز أمام ساوثهامبتون بهفدين لهدف،على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع هاري كين رصيده التهديفي إلى 17 هدفًا في قائمة
شاهد قائمة الهدافين..
شاهد هدف هاري كين..
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