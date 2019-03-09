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هاري كين يعادل محمد صلاح بهدافي الدوري الإنجليزي

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عادل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، محمد صلاح نجم في هدافي الممتاز، بعد هدفه في شباك ساوثهامبتون والتي انتهت بسقوط السبيرز أمام ساوثهامبتون بهفدين لهدف،

على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع هاري كين رصيده التهديفي إلى 17 هدفًا في قائمة

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هدافين الدوري، معادلًا محمد صلاح صاحب نفس العدد من الأهداف، ويتصدر القائمة حاليًا سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 18 هدف، قبل خوض فريقه مباراته مساء اليوم، الساعة السابعة والنصف، أمام واتفورد.

شاهد قائمة الهدافين..

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شاهد هدف هاري كين..

 

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