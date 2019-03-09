التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء الأهلي وفيتا الكونغولي

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، بستاد الشهداء وسط العاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال الدوري.

يذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة قبل اللقاء برصيد 7 نقاط، يليه سيمبا الأوغندي بـ6 نقاط ،وشبيبة الساورة الجزائري الثالث بـ5 نقاط، وفيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وسوف يلتقي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة شبيبة الساورة مع سيمبا الأوغندي في نفس الجولة بالعاصمة الجزائرية.

الشوط الأول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين خاصة من

فيتا ، ومع مرور الوقت تحسن الأداء الأهلاوي وبادر بالهجوم وباغت الحارس المونغولي ليكونج في اكثر من هجمة قادها رمضان صبحي وجونيور أجاي وناصر ماهر

لعب كريم نيدفيد ،دور محوري في التمرير البينى والعرضي ورمانة ميزان بجانب عمرو السولية.

حاول فيتا من خلال هجكات سريعة وخاطفة للثلاثي الخطير بابونجا وكاسينجو وكيسيندا وتكسرت على حدود المنطقة او داخلها

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ويسقط حكم اللقاء الجنوب افريقي فيكتور جوميز أرضا في الدقيقة السادسة بعد اصطدام

الكرة بوجهه ويتم اسعافه ويعود لإستئناف اللقاء.

يصاب الحارس محمد الشناوي على خلفية ضربة ركنية ويسقط ارضا في الدقيقة 25 في كرة مشتركة مع احد مهاجمي فيتا، ويخرج ويلعب مكانه على لطفي.

شكلت هجمات الفريقين خطورة على المرميين بسبب اللعب المفتوح ووجود مساحات خالية خلف الدفاعات ويسقط محمد هاني داخل منطقة الجزاء ويشير الحكم جوميز بإستمرار اللعب.

قاد الخطير كسيندا عدة تمريرات بينية خلف الدفاعات لكاسينجو وكوبا وتطول الكرة وتصل سهلة للحارس على لطفي.

في الدقيقة الاخيرة يهدر ماكويكوي هدفا من عرضية وهو في حلق المرمى يلعب الكرة برأسه تصطدم الكرة في القائم وترتد هجمة سريعة فشل في استغلالها وابعد الدفاع الكرة الى الركنية.

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