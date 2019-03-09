أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام واتفورد

اعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهة واتفورد، التي تجمع الفريقين على استاد الاتحاد في إطار مباريات الاسبوع الـ 30 من الدوري الانجليزي

الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

ايديرسون، والكر، كومباني، اوتاميندي، زينشينكو، جوندوجان، سيلفا، محرز، ستيرلينج، برناردو، أجويرو

ويسعى السيتي بقيادة بيب جوارديولا مدرب الفريق للفوز