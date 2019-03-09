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أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام واتفورد

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اعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهة واتفورد، التي تجمع الفريقين على استاد الاتحاد في إطار مباريات الاسبوع الـ 30 من الدوري الانجليزي

الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

ايديرسون، والكر، كومباني، اوتاميندي، زينشينكو، جوندوجان، سيلفا، محرز، ستيرلينج، برناردو، أجويرو

ويسعى السيتي بقيادة بيب جوارديولا مدرب الفريق للفوز

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من أجل توسيع الفارق مع الوصيف، والذي يبعد عنه بفارق نقطة وحيدة، مع اقتراب عمر مسابقة الدوري لهذا الموسم من الانتهاء، وانتزع السيتي الصدارة من ليفربول في الجولة الماضية، بعد تعثر الأخير بالتعادل السلبي أمام غريمه إيفرتون.
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