أشبال المنيا يهزم أطسا بعقر داره بخماسية نظيفة

حقق فريق كرة القدم مواليد 2004 بنادي المنيا، اليوم السبت، فوزا كبيرا على فريق مركز شباب إطسا بخمسة أهداف مقابل لا شىء، وقدم لاعبو المنيا أداء مميزا وقويا في المباراة، و التي أقيمت بملعب الفريقالمنافس، واضاعو العديد من الفرص.
وسجل الخماسية كل من، إسلام أسامة، زياد أسامة ، محمد عبدالحكيم ، كريم فاروق (هدفين) ، وبهذا الفوز يرتفع رصيد المنيا لـ ٢٢
ويقود فريق المنيا 2004 ، الدكتور رمضان عبدالعال ، مديرا فنيا، ومحمود ماهر ، مدرب، وحسن سيد ، مدرب حراس مرمى ، ود. محمد علي أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، تحت اشراف ياسر عبدالوهاب ، مدير القطاع.
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