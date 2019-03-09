إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة

أصبح الأهلي في مواجهة ورطة حقيقية بعد إصابة حارس محمد الشناوي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي اليوم السبت بالجولة الخامسة في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وخرج الشناوي مصاباً بعد مرور 24 دقيقة من عمر المباراة متأثراً بآلام في كاحل القدم. وينتظر الأهلي إجراء الأشعة لتأكيد فترة غيابه حارسه الدولي خاصة أن الحارس شريف إكرامي يغيب لمدة 6 أسابيع للإصابة. وأصبح الأهلي مهدداً بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري بالجولة الأخيرة يوم السبت المقبل بحارس وحيد وهو علي لطفي. شاهد اللقطة..

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