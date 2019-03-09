بيراميدز يكرر فوزه على الزمالك

كرر فريق الشباب مواليد ١٩٩٧بنادي بيراميدز فوزه علي الزمالك عصر اليوم بثلاثية مقابل هدفضمن منافسات بطولة الجمهورية .
سجل أهداف بيراميدز كل من
حسام غانم إيفونا وكاظم صبري ويوسف هادي خشبة .
كان الفريق قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول بهدفين نظيفين .
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