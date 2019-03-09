شاهد..مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد، بثا مباشرا لمباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو، الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الكتالوني بقيادة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق،

ويتطلع برشلونة، بعدما أبعد ريال مدريد عن سباق المنافسة على لقب الدوري، لصد منافسة أتلتيكو مدريد، الوصيف، الذي يبتعد بفارق سبع نقاط عن برشلونة معتبقي 12 مباراة على نهاية الموسم.

ويعد برشلونة الفريق الأوروبي الكبير والوحيد الذي حقق الثلاثية مرتين، حيث فاز بالدوري الإسباني وكأس إسبانا ودوري الأبطال مرتين عامي 2009 و2015.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: "يمكننا التفكير في الثلاثية عندما نفوز بلقبين، والآن لا نملك أي شيء".

شاهد المباراة..

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