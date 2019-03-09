تشكيل برشلونة في مواجهة ريو فاليكانو بالدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، والتي ستنطلق بعد قليل علىملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري الإسباني.
وضم تشكيل برشلونة كلا من:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: سيميدو وبيكيه وأومتيتى وجوردى ألبا.
خط الوسط: بوسكيتش وفيدال وآرثر.
خط الهجوم: كوتينيو وميسى وسواريز.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
سيليسين، موريللو، سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، ديمبلي ، مالكوم، آلينا.
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