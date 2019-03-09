جروس يعلن قائمة الزمالك أمام جورماهيا الكيني

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة فريقه لمباراة جورماهيا الكينى ، والمقرر لها غد الأحد ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وضمت قائمة الزمالك ، لمواجهة جورماهيا الكيني كلامن : في حراسة المرمي : عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش. في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي
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