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جروس يعلن قائمة الزمالك أمام جورماهيا الكيني

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أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة فريقه لمباراة جورماهيا الكينى ، والمقرر لها غد الأحد ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك ، لمواجهة جورماهيا الكيني كلا

من : في حراسة المرمي : عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش. في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي
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النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - ابراهيم حسن – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا -أيمن حفني - أحمد مدبولي - أحمد زيزو في خط الهجوم : عمر السعيد - حميد أحداد
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