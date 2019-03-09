رياضة | تشكيلة برشلونة الرسمية لمواجهة رايو فاليكانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة برشلونة الرسمية لمواجهة رايو فاليكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة رايو فاليكانو، اليوم السبت في إطار منافسات مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا

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خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرثر ميلو، أرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، فيليب كوتينيو

ويحتل نادي برشلونة حالياً المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 60 نقطة بينما رايو فاليكانو بالمركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة.