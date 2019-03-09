رياضة | القائم ينقذ الأهلي من تسجيل فيتا كلوب هدف التقدم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القائم ينقذ الأهلي من تسجيل فيتا كلوب هدف التقدم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كاد الأهلي أن يستقبل هدفا في الدقيقة 47 أمام فيتا كلوب بعد عرضية على القائم البعيد خرج علي لطفي في حراستها ليلعبها مهاجم كلوب برأسية إلى زميله المنفرد بشباك ليحوله برأسية ارتطمت بالقائم وشتتها دفاع الأهلي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي تقام على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.