رياضة | نيجريدو يوضح الحل الأمثل لعلاج مشاكل ريال مدريد الهجومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجريدو يوضح الحل الأمثل لعلاج مشاكل ريال مدريد الهجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني ألفارو نيجريدو، عن الحالة الهجومية لفريق ريال مدريد الإسباني مشيرًا لأنه يبدو أن كريم بنزيما هو بمفرده في قيادة ريال مدريد.

وقال نيجريدو في تصريحات صحفية: "حسنا، أنا أحب بنزيما كثيرا. ربما هو لاعب لن يسجل أربعين هدفاً ، لكنه يشارك في الأربعين ويجعل زملائه يلعبون. سمعته يقول في مقابلة أنه يشعر الآن أكثر أنه قائد الهجوم".

وأضاف: "في وقت سابق كان يلعب أكثر من أجل كريستيانو. هناك فينيسيوس أيضا، الذي هو عامودي أكثر، ولكنه يفشل في الأمتار الأخيرة، وهذا في مدريد لا يُسمح به في السابق".

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وواصل: "هل فقدت الفرصة في العودة لريال مدريد ؟ نعم ، لكنني لم أفكر في هذا الأمر. أتذكر الوقت الذي كنت فيه في اللافابريكا ، حيث كان هناك لاعبون يتمتعون بجودة لا تصدق يمكن أن يتم تصعيدهم لكن لم يحدث ذلك لأي منهم تقريباً ، أو عادوا (من الإعارة) لمدة عام ثم اضطروا إلى المغادرة".

وتابع: "على سبيل المثال، جميعهم يلعبون في الأندية المهمة ولم يتم منح الآخرين الفرصة، اعتقدت أن لاعبين مثل ماتا أو بورخا فاليرو، الذين لديهم أسلوب مشابه لما كان عليه ريال مدريد ، يمكنهم الوصول إلى الفريق الأول، لكنهم لم يحظوا بالفرصة".

وأردف: "في حالتي، أتذكر أنه عندما عدت من ألميريا للقيام بالموسم التحضيري ، كان هناك سبعة مهاجمين في الفريق: بنزيما، رونالدو، راؤول، هيجواين، فان نيستروي، هونتيلار وأنا، كان من المستحيل أن أحصل على دقائق".