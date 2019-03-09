رياضة | أهداف مباراة - بايرن ميونخ 6 × 0 فولفسبورج | الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بايرن ميونخ 6 × 0 فولفسبورج | الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
0
x
14:40
2
الباطن
الحزم
2
x
17:50
2
احد
كييفو فيرونا
-
x
21:30
-
ميلان
ديبورتيفو ألافيس
1
x
14:00
1
إيبار
أتلتيكو مدريد
1
x
17:15
0
ليجانيس
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
خيتافي
-
x
21:45
-
هويسكا
دوري أبطال أفريقيا
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
الوداد الرياضي - المغرب
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
18:00
0
الأهلي - مصر
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
21:00
-
سيمبا - تنزانيا
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
1
x
14:30
2
برايتون
ساوثهامتون
0
x
17:00
1
توتنهام هوتسبير
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:00
2
إيفرتون
ليستر سيتي
1
x
17:00
1
فولهام
مانشستر سيتي
0
x
19:30
0
واتفورد
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
16:30
1
شتوتجارت
بايرن ميونيخ
6
x
16:30
0
فولفسبورج
لايبزيج
0
x
16:30
0
أوجسبورج
ماينز 05
0
x
19:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
0
x
18:00
1
ليون
موناكو
x
21:00
بوردو