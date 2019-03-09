اخبار الرياضه

رياضة | أهداف مباراة - بايرن ميونخ 6 × 0 فولفسبورج | الدوري الألماني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بايرن ميونخ 6 × 0 فولفسبورج | الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

الفتح

0

x
14:40

2

الباطن

الحزم

2

x
17:50

2

احد

كييفو فيرونا

-

x
21:30

-

ميلان

ديبورتيفو ألافيس

1

x
14:00

1

إيبار

أتلتيكو مدريد

1

x
17:15

0

ليجانيس

-

x
19:30

-

رايو فاليكانو

خيتافي

-

x
21:45

-

هويسكا

دوري أبطال أفريقيا

أسيك ميموزا - ساحل العاج

0

x
18:00

0

الوداد الرياضي - المغرب

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

0

x
18:00

0

الأهلي - مصر

شبيبة الساورة - الجزائر

-

x
21:00

-

سيمبا - تنزانيا

الممتاز

Advertisements

كريستال بالاس

1

x
14:30

2

برايتون

ساوثهامتون

0

x
17:00

1

توتنهام هوتسبير

نيوكاسل يونايتد

1

x
17:00

2

إيفرتون

ليستر سيتي

1

x
17:00

1

فولهام

مانشستر سيتي

0

x
19:30

0

واتفورد

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

3

x
16:30

1

شتوتجارت

بايرن ميونيخ

6

x
16:30

0

فولفسبورج

لايبزيج

0

x
16:30

0

أوجسبورج

ماينز 05

0

x
19:30

0

بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0

x
18:00

1

ليون

موناكو

x
21:00

بوردو

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا