رياضة | نيجريدو يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجريدو يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو، على تركه فريق ريال مدريد الإسباني بغصّة لعدم الظهور لأول مرة مع الفريق الأول رسميا.

وقال نيجريدو في تصريحات لصحيفة "ماركا": "نعم لأنني كنت قريب من ذلك ، لكنني لست نادما على ما فعلته بعد ذلك. لطالما فعلت ما أردت ، على الرغم من أنه في هذه الحالة لم تتح لي الفرصة".

وأضاف: "كانت هناك مباراة دوري أبطال أوروبا حيث يمكن أن يكون اسمي على القائمة ولكن كان هناك لاعبين آخرين في الهجوم. لقد كان وقتي في ريال مدريد كاستيا جيدًا جدًا وقد تعلمت الكثير، وعليك عدم نسيان ذلك".