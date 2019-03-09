رياضة | بوروسيا دورتموند يهزم شتوتجارت بصعوبة ويرافق البايرن في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يهزم شتوتجارت بصعوبة ويرافق البايرن في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من ضيفه شتوتجارت 3 / 1 لكن هذا الفوز لم يكن كافيا للحفاظ على الصدارة.

وفي بقية مباريات هذه الجولة فاز فرايبورج على هيرتا برلين 2 / 1 وتعادل لايبزج مع ضيفه أوجسبورج سلبيا.

على ملعب سيجنال إيدونا بارك، انتزع بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من ضيفه شتوتجارت 3 / 1.

وتقدم بوروسيا بهدف سجله ماركو ريوس في الدقيقة 62 نمن ركلة جزاء وتعادل مارك أوليفيه كيمب لشتوتجارت في الدقيقة 71 وأضاف باكو ألكاسير الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 84 قبل أن يسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 57 نقطة، لكن هذا الفوز لم يكن كافيا للحفاظ على الصدارة ليتراجع بفارق الأهداف خلف بايرن ميونخ، في المقابل توقف رصيد شتوتجارت عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب وارزوالد ستاديون، فاز فرايبورج على ضيفه هيرتا برلين 2 / 1.

وسجل هدفي فرايبورج نيلز بيترسن في الدقيقة 27 وتعادل وداد إيبيشيفيتش لهيرتا برلين في الدقيقة 76، إلا أن إيبيشيقيتش سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80 ليمنح الفوز لفرايبورج.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام ماينز الذي يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ في وفت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، فشل فريقا لايبزج وأوجسبورج في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليتعادلا سلبيا وليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع لايبزج رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث كما رفع أوجسبورج رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.