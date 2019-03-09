رياضة | شيلونجو: مباراة سموحة صعبة.. وانضمامي لمنتخب بلادي شرف كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيلونجو: مباراة سموحة صعبة.. وانضمامي لمنتخب بلادي شرف كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى على صعوبة مواجهة سموحة ،مشيرا إلى أنه يتعامل باحترافية فى لقاء فريقه الأسبق وسيقدم كل ما لديه لقيادة الدراويش لتحقيق انتصار.

وضم الإسماعيلى شيلونجو قادما من الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويلتقى الإسماعيلى منافسه سموحة الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب فى إطار الدورى الممتاز.

وعن استدعائه لمعسكر نامبيا المقبل أضاف شيلونجو :”سعيد للغاية بانضمامى لمنتخب بلادى فهو شرف لأى لاعب أن يمثل بلده فى المحافل القارية ،أتمنى أن يحالفنى التوفيق فى المشاركة وحسم التأهل لنهائيات كأس الأمم المقبلة بمصر”.

وأتبع شيلونجو :”سأنضم لمعسكر المنتخب عقب لقاء الافريقى التونسى الذى سنلعبه بكل جدية رغم توديع منافسات دورى الأبطال الافريقى”.

وواصل :”حينما ألعب أى مباراة مع الدراويش يكون هدفى هو هز الشباك ،واسعاد الجماهير التى دائما ما تحرص على الاشادة بمستوايا”.

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وأنهى مهاجم نامبيا :”عازمون على مصالحة الجماهير من خلال تحقيق الانتصارات فى الدورى واحتلال مركز جيد لتعويض الخروج الافريقى”.

من جانبه، قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى أن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق يعانى من مزق بالعضلة الخلفية ، مشيرا إلى أن نسبة لحاقه باللقاء لا تتعدى 10%.

ويلتقى الدراويش منافسه سموحة الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى برج العرب بالاسكندرية فى إطار منافسات الدورى المحلى.

وأضاف عبدالعزيز :”عماد حمدى لاعب الارتكاز يعانى من شد بالعضلة الخلفية وجارى تجهيزه للمباراة فيما تعرض الصاعد محمد الضرف لشد عصبى “.

وأتم حديثه قائلا :”محمود متولى مدافع الفريق سيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى من مواجهة الفريق السكندرى ، فيما لا يعانى طارق طه الظهير الأيسر من أية اصابات وموقف مشاركته حسب رؤية المدير الفنى”.