رياضة | الأهلي يؤمن شباكه بتعادل سلبي مع فيتا كلوب في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يؤمن شباكه بتعادل سلبي مع فيتا كلوب في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي تقام على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ولعب ناصر ماهر كرة خلف الدفاع إلى كريم نيدفيد الذي مرر كرة عرضية ارتطمت بالدفاع لتتحول لركنية في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 12 كان الأهلي قريبا من تسجيل هدف في بعد كرة خلف الدفاع حولها لاعب فيتا عن طريق الخطأ باتجاه مرماه ليحاول الحارس التقاطها قبل أن تتحول إلى ركنية.

وغادر الشناوي الملعب مصابا في الدقيقة 24 بعد كرة عرضية شتتها بنجاح وسقط على أرضية الملعب ليتعرض كاحله للالتواء، ويحل علي لطفي بدلاً منه.

وكاد مروان محسن أن ينفرد في الدقيقة 37 لكن الدفاع تدخل وشتت الكرة إلى رمية تماس وفي الدقيقة 45 أهدر فيتا كلوب فرصة هدف وضعها اللاعب في القائم.

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وجاء تشكيل الأهلي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن اشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد حمودي وياسر إبراهيم ووليد أزارو وحسين الشحات وأحمد فتحي ورامي ربيعة.