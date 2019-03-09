رياضة | عاجل.. تفاصيل إصابة الشناوي في لقاء الأهلي وفيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل إصابة الشناوي في لقاء الأهلي وفيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بالتواء في الأنكل خلال مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي.
واضطر الشناوي لمغادرة ملعب المباراة في منتصف الشوط الأول بعد معاناته من الإصابة وحل زميله علي لطفي بديلا له.
ويواجه الأهلي مضيفه فيتا كلوب الكونغولي حاليا في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويسيطر التعادل السلبي على مباراة الأهلي وفيتا كلوب بعد مرور نصف ساعة من المباراة التي تقام على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن اشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد حمودي وياسر إبراهيم ووليد أزارو وحسين الشحات وأحمد فتحي ورامي ربيعة.