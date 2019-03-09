رياضة | عاجل.. تفاصيل إصابة الشناوي في لقاء الأهلي وفيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل إصابة الشناوي في لقاء الأهلي وفيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بالتواء في الأنكل خلال مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي.

واضطر الشناوي لمغادرة ملعب المباراة في منتصف الشوط الأول بعد معاناته من الإصابة وحل زميله علي لطفي بديلا له.

ويواجه الأهلي مضيفه فيتا كلوب الكونغولي حاليا في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.