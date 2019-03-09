رياضة | "ماركا" تكشف المدرب الأقرب لخلافة سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماركا" تكشف المدرب الأقرب لخلافة سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أيام الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدرب الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني معدودة، كما أن زين الدين زيدان لديه شكوك، بينما جوزيه مورينيو يعد خيار طوارئ.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن ريال مدريد مازال لديهم 12 مباراة في الدوري الأسامي هذا الموسم، ويجب أن يضمنوا أحد المراكز الأربعة الأولى، وسانتياجو سولاري سيقود الفريق في اول مباراة منهم.

بالرَغم من ذلك، ايام سانتياجو سولاري معدودة، حيث انه لن يستمر اكثر من هذه الـ12 مباراة. بل قد بتم إقالة سولاري قبل انتهاء المباريات، حيث يحب على ريال مدريد ان يتخذوا قرار إذا كانوا يريدوا تعيين مدرب للثلاثة أشهر القادمة، ام يستمروا حتى نهاية الموسم.

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وإذا قرر ريال مدريد التعاقد مع مدرب قبل نهاية الموسم، فسيتم مناقشة اسم خوسي مورينيو، ريال مدريد قاموا بِنَفي تواصلهم مه مدربهم السابق، لكن لن يتم غلق اي أبواب بعد.

مدرب سابق آخر هو أحد الخيارات، وهو زين الدين زيدان، لكن لا يريد العودة للتدريب قبل الصيف، الفرنسي سيكون خيار في نهاية الموسم، ولكن حتى حينها، سيكون هناك شكوك حول عودته، حيث الكثير من الأندية تريد خدماته.

هناك خيارات أخرى بالتأكيد، خصوصاً في الصيف، يورجن كلوب، يواكيم لوف، ماسيميليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينيو هم الخيارات المعتادة، وأيضاً قد يكون هناك خيار مفاجأ، مثلما حدث مع جولين لوبيتيجي الموسم الماضي.