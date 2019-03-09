رياضة | تقارير تكشف الأقرب لتدريب ريال مدريد بين مورينيو وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف الأقرب لتدريب ريال مدريد بين مورينيو وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينهو مستعد لتدريب ريال مدريد الإسباني، بينما الفرنسي زين الدين زيدان لا يريد التسرع في اتخاذ هذا القرار.

ولا زال النادي الملكي، يدرس بهدوء كيفية إعادة هيكلة الفريق، مع التركيز الرئيسي على المدرب القادم الذي سيقود الفريق خلفًا لـ سولاري، ربما مباراة بلد الوليد تكون الأخيرة لـ سولاري، وهناك قائمة تضم ثلاثة مدربين لخلافته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مورينهو يظهر اسمه في القائمة في كل مرة يبحث فيها النادي الملكي على مدرب، وهذه المرة أقوى من أي وقت سابق لسببين : الأول بسبب أن البرتغالي ليس مرتبطًا مع أي نادٍ آخر، والسبب الثاني قدرته على إعادة هذا الفريق، وقد صرّح مورينهو قائلًا : "لم يكن هناك أي اتصال من ريال مدريد".

وبعد ست سنوات من مغادرته لهذا الكيان، مورينهو سيكون مستعدًا لتدريب النادي الملكي، لن يواجه مشكلة في العودة للسانتياجو بيرنابيو، فقد أخرج ريال مدريد من أزمة ولكن الوصول لنصف نهائي الأبطال ثلاث مرات متتالية ترك شوكة في مسيرته مع الميرينجي.

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في الجانب الآخر زيدان هو المفضل بالنسبة للاعبين وبيريز، لكن الفرنسي لن يقبل استلام الأمور في بقية هذا الموسم، ولديه شكوك أيضًا حول ما إذا كان سيعود أم لا، حيث ترك غرفة الملابس وهي منضبطة تمامًا ولم يتخيل بأنه قد يعود مبكرًا من جديد.

علاقة زيدان مع النادي الملكي قد تجعله يفكر في العودة من جديد، زيدان يعلم بأنه غادر والفريق في القمة لموسمين ونصف، ويعد تكرار هذا الأمر بالنسبة له أشبه المستحيل، ولهذا زيدان قد لا يفكر بالعودة من جديد.

ماوريسيو بوتشيتينو كذلك ضمن القائمة، ولكن العقبة الأكبر في صعوبة التعاقد معه ،وقد فتح المدرب الأرجنتيني باب العودة لأسبانيا قائلًا : "علاقتي مع أسبانيا كبيرة، وآمل أن أكون متواجدًا هناك، وأن أصنع أسلوبًا خاصًّا بي في أسبانيا، ودائمًا ما كانت أذرعي مفتوحة لتجربة جديدة".

وعندما سئل عن اهتمام الفريق الملكي بـ كين صرّح قائلًا : "كل شخص عليه أن يرى مستقبله بوضوح".