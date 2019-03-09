رياضة | بايرن ميونيخ يُنذر ليفربول بسداسية في شباك فولفسبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يُنذر ليفربول بسداسية في شباك فولفسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بايرن ميونيخ فوزًا كاسحًا على فولفسبورج بنصف دستة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مسياء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل أهداف البايرن سيرجي جنابري، روبرت ليفاندوفيسكي "هدفين"، خاميس رودريجيز، توماس مولر وجوشوا كيميتش، في الدقائق 34، 37، 52، 76، 82 و85، ليعطي البايرن إنذرًا شديد اللهجة لليفربول الإنجليزي قبل مباراتهم الأسبوع المقبل في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا

رفع العملاق البافاري رصيده بهذا الفوز إلى57 نقطة ليعتلي صدارة البوندزليجا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، بينما توقف فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السابع.

