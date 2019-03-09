رياضة | فوز بترول أسيوط وقنا في الجولة الأولى لترقي الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بترول أسيوط وقنا في الجولة الأولى لترقي الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دورة الترقي، المؤهلة للقسم الثاني، بالصعيد عن فوز فريق نادي بترول أسيوط على ملعبه على فريق ابوكساه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط.

سجل ثلاثية البترول علي شلبي، وأحمد تركي، بالشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي الشوط الثاني أضاف إيهاب فؤاد هدف الفوز للبترول من ركلة جزاء، وشهد اللقاء طرد أحمد تركي لاعب البترول للإنذار الثاني.

كما تمكن فريق قنا من تحقيق فوز مهم أيضا علي ملعبه علي فريق كيما اسوان بهدفين نظيفين ليحقق أول ثلاث نقاط في المجموعة .

ومن المقرر أن يلتقي بالجولة الثانية أبو كساة مع شبان قنا، ويحل البترول ضيفاً على كيما أسوان.

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ترتيب المجموعة الأولى

1- شبان قنا 3 نقاط

2- بترول اسيوط. 3 نقاط

3- ابوكساه. بدون نقاط

4- شبان قنا. بدون نقاط