رياضة | أزمة في برشلونة.. وبيكيه ينفجر في وجه كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في برشلونة.. وبيكيه ينفجر في وجه كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعدما أصر على الرحيل من ليفربول والانتقال إلى برشلونة، من أجل تحقيق حلمه باللعب في الليجا، ظنت جماهير "البلوجرانا" أن البرازيلي فيليب كوتينيو، سيواصل نشر سحره الكروي فوق الملاعب الإسبانية على غرار ما قام به في الدوري الإنجليزي.

بيد أن الدولي البرازيلي لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن، ووجد نفسه إما حبيس دكة بدلاء "البلوجرانا" أو ضيفاً شبه دائم على عيادة الفريق بسبب معاناته من الإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة.

ويبدو أن المشاكل تُصر على ملاحقة الدولي البرازيلي، لكن هذه المرة مع زميل له في الفريق الكتالوني، إذ ذكر موقع صحيفة "ميرور" أن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، أبدى في جلسة تدريبية أمس الجمعة، امتعاضه بوضوح من غياب تركيز كوتينيو.

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وأضاف الموقع البريطاني أنه سُمع كذلك صراخ جيرارد بيكيه على كوتينيو في الحصة التدريبية للبارسا.

في المقابل، تشير عدة تقارير صحفية إلى أن برشلونة لا يمانع في رحيل كوتينيو عن الفريق نهاية الموسم الحالي، إذ يريد النادي الكتالوني الحصول على مقابل مالي كبير من أجل السماح للدولي البرازيلي بالرحيل.

وتراقب عدة أندية أوروبية كبيرة وضع كوتينيو في برشلونة، حيث من المتوقع أن يتنافس باريس سان جيرمان وتشيلسي عليه، فيما قد يعود كوتينيو إلى ناديه السابق ليفربول.