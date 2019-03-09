رياضة | الإسماعيلي يفوز علي المقاولون بثلاثية في دوري الجمهورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يفوز علي المقاولون بثلاثية في دوري الجمهورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجولة الـ 26 من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 97 فوز الإسماعيلي علي المقاولون العرب بثلاثية بيضاء، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية .

خاض الاسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من : كمال السيد، محمود الكوع ،محمود علاء ، أحمد بطوط ، يوسف منصور ، أحمد وزة ، أحمد الصادق ،محمود ابو جودة ،عبدالخالق عواد ،مصطفي فارس ، محمود صلاح .

بينما لعب المقاولون بتشكيل مكون من اسلام عماد ، محمد عاطف ، ايهاب عبدالمقصود ، أحمد على ، مصطفى بدر ، محمد مرسى ، محمود سعيد ، اسلام محمد طه ، صلاح السيد ، ابوالنصر حلمى ، مختار محمد .

أحرز ثلاثية اللقاء أحمد بطوط في الدقيقة 19 من الشوط الثاني عبد الخالق عواد النتيجة للدراويش في الدقيقة 26 واختتم محمود صلاح الأهداف للدراويش في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

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شهد الشوط الأول ضغط من لاعبي المقاولون لإحراز هدف التقدم مبكرا وأضاع لاعبي الفريقين العديد من الفرص المحققة خلال أحداث الشوط الذي إنتهى سلبيا، وفي الشوط الثاني يستغل الإسماعيلي عامل الهواء في الملعب ويسجل ثلاث أهداف لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بثلاثية نظيفة.

وقاد المباراة تحكيميا اليوم طاقم حكام من بورسعيد، مكون من عارف عشري حكم ساحة، وأحمد علي ابو بكر مساعد اول، واسلام محمد ابو العطا مساعد ثاني.

يقود فريق الإسماعيلي جهاز فني يضم أحمد فكرى الصغير مدير فنى و سيد الحداد مدرب عام و محمد حسيب مدرب و سيد توفيق مدرب حراس مرمى و محمد محمود مدير ادارى الفريق و محمد مجدى اخصائى اصابات ملاعب

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش الي 41 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب ويتوقف رصيد المقاولون العرب عند 35 نقطة في المركز السادس.