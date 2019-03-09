رياضة | المنيا يهزم أطسا بخماسية في دوري الناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يهزم أطسا بخماسية في دوري الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٤ بنادي المنيا فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق مركز شباب أطسا بخمسة أهداف مقابل لا شىء.

سجل الخماسية كل من: إسلام أسامة، زياد أسامة ، محمد عبدالحكيم ، كريم فاروق (هدفين) .

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بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا لـ ٢٢ نقطة ، في المركز الأول بالمجموعة.

يقود فريق المنيا رمضان عبدالعال مديرا فنيا، ومحمود ماهر مدرب، وحسن سيد مدرب حراس مرمى ، ود. محمد علي أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، تحت اشراف ياسر عبدالوهاب مدير القطاع.