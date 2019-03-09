رياضة | تعادل دكرنس ومياة البحيرة يشعل صراع الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل دكرنس ومياة البحيرة يشعل صراع الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات اليوم السبت، بالجولة الثانية، من منافسات دوري الترقي، بالقسم الثاني، تعادل دكرنس على ملعبه ووسط جماهيره، أمام فريق الحرية بدون أهداف، خلال مواجهة مثيرة أقيمت بالمجموعة الثالثة.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد الحرية إل 4 نقاط، ليحافظ على الصدارة، فيما حصل دكرنس على النقطة الثانية، بالمركز الثاني.

وفي مواجهة ساخنة، حسم التعادل الإيجابي لقاء شبان بداوي مع مياة البحيرة، بهدفين لكل منهما.

تقدم فريق المياة بهدفين في الشوط الأول، عبر محمد زهير في الدقيقة الرابعة، وعبد الملك صالح بالدقيقة السابعة والثلاثون.

وفي الشوط الثاني عاد بدواي للقاء بإحراز هدفين عن طريق محمد الأمير، في الدقيقة 38 وخطف محمد عبد الباري هدف التعادل في الدقيقية 45، ليحصل كل فريق على أول نقطة لة بالترقي المؤهل للقسم الثاني.

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- ترتيب المجموعة الثالثة :

1- الحرية 4 نقاط

2- دكرنس نقطتين

3- بيلا نقطة وحيدة

4- مياه البحيرة نقطة وحيدة

5- شبان بدواى نقطة وحيدة