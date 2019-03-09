اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين يلا شوت MAN

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين يلا شوت MAN

يسعى فريق مانشستر سيتي لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف واتفورد في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج".

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

ويطمح مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا لتحقيق الفوز السادس على التوالي، لزيادة الضغط على ليفربول الذي يلتقي غداً الاحد مع بيرنلي بملعب "أنفيلد"، والإحتفاظ بالصدارة قبل مواجهة شالكه الألماني الثلاثاء المقبل بملعب "الإتحاد" في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين

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ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لجهود الثلاثي فرناندينيو، وكلاوديو برافو وآيميريك بداعي الإصابة، بجانب كيفن دي بروين، في حين يغيب كيكو فيمينيا عن واتفورد للسبب ذاته.

ومن المنتظر أن يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، إيدرسون في حراسة المرمى - أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - فينسينت كومباني - كايل ووكر – رياض محرز - إلكاي جوندوجان - ديفيد سيلفا - ليروي ساني - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين

في حين ينتظر أن يدخل واتفورد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، بن فوستر في حراسة المرمى - خوسيه هوليباس - أدريان ماريابا - كريج كاثكارت - داريل يانمات - روبيرتو بيريرا - عبد الله دوكوري - ناثانيل تشالوباه - ويل هيوز - جيرارد ديولوفيو - تروي ديني

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين

كما يلتقي اليوم كريستال بالاس مع برايتون ونيوكاسل يونايتد مع ايفرتون، وليستر سيتي مع فولهام، وهدرسفيلد تاون مع بورنموث، وكارديف سيتي مع وست هام يونايتد، بالإضافة إلى لقاء ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير.